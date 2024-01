Rompe finalmente l'incantesimo Elisa Polli, che contro la Roma ha trovato il suo primo gol stagionale, la splendida azione personale che ha fruttato il definitivo 2-0. A fine gara, arrivata ai microfoni di Inter TV, l'attaccante nerazzurra esprime la sua gioia raccontando in primo luogo come è nata l'azione del gol: "Ho iniziato a portare palla più o meno da metà campo e avevo un solo obiettivo, vedevo la porta e volevo fare gol per chiudere la partita e portare questi tre punti a casa.

È stata una vittoria importantissima, abbiamo tirato fuori il carattere, questo è un passo importantissimo per il nostro cammino e ci deve dare consapevolezza di quello che possiamo fare. Con il Napoli sarà una partita difficile, cercheremo di dare il meglio".