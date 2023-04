Si avvicina il derby per le ragazze di Rita Guarino, impegnate domani contro il Milan nel quarto impegno della Poule Scudetto. Ai microfoni di Inter TV, Elisa Polli, attaccante nerazzurra, racconta com'è stata la preparazione in vista della stracittadina: "Sono stati giorni difficili sotto l'aspetto mentale. Veniamo da risultati negativi, soprattutto l'ultimo. Ma cercheremo di metterci tutto alle spalle e di trasformare tutta la rabbia in qualcosa di costruttivo per la gara di domani.

Veniamo da un percorso di crescita, questo periodo negativo non cancella quanto di buono fatto finora. Dobbiamo cercare di limare questi alti e bassi e già contro il Milan possiamo dimostrare il contrario. Che derby mi aspetto? Il derby è sicuramente una partita diversa dalle altre per le emozioni che si provano. Ma ci concentreremo sul nostro obiettivo a prescindere dall'avversario".