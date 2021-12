Pandini: “Vittoria nel derby una rivincita, contro il Sassuolo vogliamo confermarci”

La nerazzurra a Inter TV: "Vogliamo vincere di nuovo contro una grande squadra che, come è stato con il Milan, è davanti a noi in classifica"

Dopo il derby contro il Milan, le ragazze di Inter Women si preparano per affrontare l'ultima giornata di andata del campionato di Serie A femminile contro il Sassuolo. Alla vigilia della gara contro le neroverdi, Marta Pandini ha parlato ai microfoni di Inter TV: "La vittoria nel derby è stata un po' una rivincita: vincere 3-0 in casa loro dopo mezz'ora ci ha dato molta fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Questo ci ha permesso di affrontare la gara in modo tranquillo e sereno. La vittoria porta uno stato emotivo positivo e questo ci permette poi di prendere fiducia, partita dopo partita, e crescere sempre di più. Le quattro vittorie consecutive vengono da un percorso di crescita iniziato in luglio e per questo speriamo di continuare sempre in positivo".