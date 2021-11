Pandini: “Felice di dimostrare ancora quanto valgo con la maglia dell’Inter”

“Oggi è un giorno importante perché l’Inter dimostra ancora una volta di credere in me. Le emozioni che provo sono positive ovviamente, sono felice di dimostrare ancora una volta quanto valgo e lo faccio con la maglia dell’Inter e...

"Oggi è un giorno importante perché l’Inter dimostra ancora una volta di credere in me. Le emozioni che provo sono positive ovviamente, sono felice di dimostrare ancora una volta quanto valgo e lo faccio con la maglia dell'Inter e per me è un onore". Così Marta Pandini , fresca di rinnovo con i colori nerazzurri, commenta il prolungamento del suo legame con la Beneamata ai canali ufficiali del club.

"L'Inter è stata sicuramente importante perché mi ha sempre dimostrato di credere in me nonostante non fossi una titolare e avessi tanti limiti inizialmente come tutte le ragazzine giovani. Nonostante ciò il club ha sempre visto qualcosa in me portandomi avanti. Ringrazio i mister e i direttori sportivi di questo percorso per aver sempre creduto in me".