Torna anche il campionato femminile, con l'Inter Women di Rita Guarino che domenica pomeriggio ospita il Sassuolo. Prima della partita, Marta Pandini, centrocampista delle nerazzurre, parla a Inter TV commentando in primo luogo il raggiungimento del traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Inter: "Personalmente è stata una grande soddisfazione, perché sono stata la seconda calciatrice ad aver raggiunto questo traguardo. Mi sento molto fortunata perché ho vissuto tutte le tappe dell'Inter dal 2018 a oggi. Se penso alla Marta di 100 partite fa, la vedo molto diversa e matura. Questa è un'occasione per ripensare al percorso fatto fino ad oggi".

Quanta voglia c'è di tornare in campo?

"Noi facciamo questo mestiere per giocare la domenica. Quando c'è una sosta, la voglia di giocare si accumula sempre di più. Vogliamo tornare in campo e vincere".

Che idea ti sei fatta del campionato?

"Sicuramente le cose da migliorare sono tante, in tanti ambiti. Ma son fiduciosa perché il gruppo ha molta voglia di lavorare e si mette sempre in discussione. Sicuramente ci saranno miglioramenti in questa nuova fase del campionato".

Che Inter ti aspetti contro il Sassuolo?

"Giocare contro di loro è sempre difficile, sono avversarie molto ordinate e messe bene tatticamente in campo. Servirà tanta intelligenza tattica, mi aspetto una partita agonisticamente molto intensa".