Fiorentina, Monnecchi: “Contro l’Inter partita importante anche per il morale”

L'attaccante della Fiorentina, Margherita Monnecchi ha parlato ai canali del club della sfida di sabato contro le nerazzurre di Rita Guarino

In vista della sfida di sabato contro le nerazzurre dell'Inter Women di Rita Guarino, l'attaccante della Fiorentina, Margherita Monnecchi ha parlato ai canali del club viola della sfida che le attende. "L’Inter è cresciuta molto in questo ultimo anno sia per la nuova guida tecnica che per l’innesto di calciatrici molto forti. Cercheremo di fare la partita come abbiamo provato a fare contro il Milan. Dobbiamo stare attente a non dare loro spazio in avanti. Quella di sabato sarà una partita importante per la classifica e anche per il morale: veniamo da una sconfitta col Milan, poi dopo l’Inter giocheremo contro la Roma, fare tre punti sarebbe fondamentale".