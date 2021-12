Milan Femminile, Thomas: “Partita fondamentale. Arriveremo al 100%”

In vista del derby di Milano, l'attaccante delle rossonere carica il gruppo

In vista del derby di Milano di Serie A Femminile, l'attaccante del Milan Lindsey Thomas è stata ascoltata da MilanTV, dove ha così risposto sul prossimo impegno: "Sappiamo che è una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Testa carica e corpo carico: arriveremo al 100% per questa partita importantissima. Sarà il primo derby per me e avrò sensazioni diverse, però ci prepareremo bene. Sicuramente sul campo andremo al 200%".