Merlo: “Mai ricevute critiche quando giocavo coi maschi. Tante colleghe sì”

La calciatrice dell'Inter ospite al "Festival dello Sport"

Beatrice Merlo, difensore dell'Inter Women, è stata ospite oggi al Festival dello Sport di Trento dove ha raccontato la propria esperienza di calciatrice. "Io sono stata abbastanza fortunata - sono le parole riportate da gazzetta.it - non ho mai subito critiche o atteggiamenti antipatici quando le prime volte giocavo con i ragazzi fuori dall'allenamento di mio fratello mentre lo aspettavo. Ma per tante mie colleghe non è stato lo stesso".