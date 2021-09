Marinelli: “La maglia azzurra per me è come un sogno che si avvera”

L'attaccante dell'Inter Women: "Per me la cosa più importante è migliorare ogni giorno, ogni partita e ogni allenamento"

Intervistata per il sito ufficiale della Figc, Gloria Marinelli, bomber dell'Inter Women di Rita Guarino, racconta il suo feeling speciale con la Nazionale italiana: "La maglia azzurra per me vale tantissimo, come un sogno che si avvera. L’importante è non fermarsi qua, quindi cercare sempre di dare il meglio e arrivare a un punto sempre più alto. Spero di riuscire a dare sempre di più. Per me la cosa più importante è migliorare ogni giorno, ogni partita e ogni allenamento. Spero di arrivare più in là possibile, bisogna lavorare duro.”