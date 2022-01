Marinelli, gioia per il rinnovo: “Inter società grandissima, voglio dare tutto”

L'attaccante della squadra di Guarino: "Questo percorso sta portando frutti e ne porterà anche di più grandi"

Ufficializzato il suo rinnovo fino al 2024 con l'Inter, l'attaccante Gloria Marinelli parla ai microfoni di Inter TV esprimendo la sua soddisfazione per il prolungamento della sua storia in nerazzurro: "Sono emozionatissima, per me oggi è un giorno molto speciale. L'Inter per me è una società grandissima e molto ambiziosa, io sono molto onorata di farne parte. Grazie a tutti quelli che me lo permettono, vedremo come andrà questo percorso. Sono stati anni ricchi di emozioni sia negative che positive, ma come nella vita è bellissimo per questo. Spero di continuare a fare bene per questo club che crede in me e continuare a stare qui. Speriamo".