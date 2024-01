Ha avuto bisogno di poco tempo, Lina Magull, per far valere tutta la sua esperienza e qualità nell'Inter Women di Rita Guarino. L'esperta centrocampista tedesca è stata decisiva con la sua doppietta nella vittoria della squadra nerazzurra contro il Napoli, e ai microfoni di Inter TV esprime la sua soddisfazione: "Prima di tutto, sono molto contenta della vittoria, perché è stata meritata ed è arrivata dopo una grande rimonta. Sono felice di aver segnato i miei primi gol con l'Inter e di aver aiutato la squadra a vincere, questa è la cosa più importante. Nel primo tempo abbiamo faticato un po', ma nella ripresa abbiamo reagito cambiando atteggiamento e siamo riuscite a creare diverse occasioni.

Il risultato ci sta stretto perché in realtà avremmo potuto vincere con più reti. Sono contenta del mio inizio in nerazzurro e credo che ci sia ancora molto da migliorare. Vedo che la squadra cerca sempre di dare tutto in campo e che abbiamo grandi qualità".