Lina Magull, nuovo colpo internazionale dell'Inter Women di Rita Guarino, si presenta ai suoi nuovi tifosi con la consueta intervista ai canali ufficiali nerazzurri dove racconta le sue sensazioni per questa che è la sua prima esperienza oltre i confini della Germania: "Questa è la prima volta che mi sposto all'estero, sono sempre stata in Germania ma ora sono felice di essere qui. Volevo provare qualcosa di nuovo e penso di aver centrato in pieno la tempistica. Ovviamente l'Inter è un'ottima squadra, specie se guardiamo la prima squadra maschile; ma ora la società vuole fare crescere anche il settore femminile. Questo è un progetto e significa molto per me esserne parte, penso di portare con me molta esperienza maturata in Germania. Per me questo è un periodo positivo e sono qui per fare del mio meglio".

Come ci si sente ad essere la prima tedesca ad indossare i colori dell'Inter?

"Per me è una sensazione bellissima, un onore. Qui hanno giocato tanti calciatori tedeschi, mi sento onorata di essere la prima calciatrice. Cercherò di essere me stessa e di imparare il più possibile dal campionato italiano, dalle persone che mi sono intorno e dalla società. Posso portare il mio contributo 'made in Germany'".

Quanto ha influito la presenza di Rita Guarino?

"Avevo già avuto modo di parlare con lei, è molto importante essere allineati con il tecnico. Lei ha molta esperienza e ha vinto tanto da calciatrice e da coach. Sappiamo entrambe quanto sia importante vincere e ottenere ottimi risultati come squadra. Sono felice di lavorare con lei e di poterle dare qualche consiglio, in Germania si fa così".

Hai vinto tanto in carriera, quanta voglia c'è di iniziare questa nuova esperienza?

"Per me sicuramente è una grande sfida, perché è la prima volta all'estero e questo porta con sé ulteriori sfide, ma mi sento pronta. Sono aperta a qualsiasi cosa che dovrò affrontare e per me questa rappresenta una grande opportunità per capire quanto posso crescere ancora ed essere d'aiuto alle mie compagne. La squadra per me vuol dire tutto, spero di poter diventare una grossa parte. Le mie compagne potranno imparare da me e io da loro, spero che potremo crescere insieme, già da questa stagione".

Cosa pensi della Serie A?

"Penso che sia un campionato migliorato molto, specialmente nelle ultime due stagioni; ci sono grandi squadre, un fattore molto importante nella vetrina del calcio mondiale. Ed è sempre positivo che i club vogliano investire nei settori femminili. In Italia c'è voglia di migliorare e investire portando molte giocatrici dall'estero, questo è un buon segno".