Non è bastata la sua rete per evitare il capitombolo interno con il Como, ma Lina Magull è stata comunque capace di diventare in poco tempo un elemento importante dell'Inter Women. L'esperta ex Bayern Monaco, tre gol nelle ultime due partite, è stata inserita dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC nella Top 11 della 15esima giornata con la seguente motivazione: "Oltre ad aver segnato un gol e servito un assist nella sfida contro il Como, è la giocatrice che in questa giornata ha partecipato a più conclusioni: 11 – sei occasioni create e cinque tiri – almeno tre più di qualsiasi altra".