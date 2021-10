La Primavera femminile cala la terza vittoria di fila: netto 5-1 al Como

In rete Serena Contena, Beatrice Calegari (doppietta), Giulia Dragoni e Giulia Baruffaldi su rigore

