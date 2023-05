Giustamente felice il coach dell'Inter Women Rita Guarino dopo la splendida partita delle sue ragazze che hanno demolito la Fiorentina con un perentorio 4-0. Questo il suo commento ai microfoni di Inter TV: "Risultato importante perché arriva da una grande prestazione, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto uno sbandamento all’inizio della ripresa e poi è venuta fuori la nostra voglia di vincere questa gara e prenderci i punti che abbiamo lasciato per strada in questa poule Scudetto.

Oggi abbiamo avuto sempre il controllo della palla e questo ti consente di portare le partite in una maggiore capacità fisica verso i minuti finali. Stanno arrivando anche i cambi che non abbiamo potuto utilizzare in parte del campionato e questo porta energie fresche. Dobbiamo continuare pensando a noi stesse e dimostrare che questo livello ce lo meritiamo, dando continuità a queste prestazioni.”