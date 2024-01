Dopo la grandissima vittoria per 2-0 in casa contro la capolista Roma, l'Inter Women torna in campo nella 14ª giornata di campionato. La squadra di Rita Guarino affronterà in trasferta il Napoli. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 27 gennaio alle ore 12,30 allo stadio Giuseppe Piccolo. L'Inter in classifica è al quarto posto con 20 punti, mentre le azzurre occupano l'ultimo posto con 3 punti, con 6 gol fatti e 26 subiti.

Per la sfida contro le azzurre coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi

Difensori: 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 6 Santi, 8 Pavan, 18 Pandini, 23 Magull, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.