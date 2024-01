Torna finalmente alla vittoria l’Inter Women di Rita Guarino che questo pomeriggio batte, contro ogni pronostico, la Roma capolista guadagnando tre fondamentali punti che la portano a quota 20, a -8 dalla Fiorentina terza in classifica. Grande prestazione delle nerazzurre sotto gli occhi dei tanti presenti all’Arena Civica, dove il tifo della Beneamata è tornato finalmente ad esultare e lo ha fatto due volte grazie alle reti, una per tempo, di Agnese Bonfantini, brava a sfruttare un assist di Thogersen e a battere Ceasar in uscita con un bel tocco d'esterno, e di Elisa Polli, al suo primo gol in questa stagione frutto di uno splendido assolo con conclusione micidiale in area.

Poco prima della seconda rete, Sara Cetinja aveva salvato il risultato con un tuffo d'istinto sul tiro di Barbara. Primo ko in campionato per le campionesse d'Italia, vittoria che può valere la svolta stagionale per le ragazze di Guarino.