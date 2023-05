L'altra bella notizia per Rita Guarino, oltre alla vittoria contro la Fiorentina, è il ritorno in campo di Henrietta Csiszár dopo diverse settimane di assenza. L'ungherese ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il match di Sesto San Giovanni: "Come ci si sente al rientro? Non ho parole, è una bellissima sensazione. Stavo aspettando questo momento, sono contenta di essere tornata e di essere di nuovo in forma. Contro la Fiorentina abbiamo fatto una grandissima prestazione, approcciando molto bene l'incontro.

Siamo entrate molto bene in campo e abbiamo segnato quattro bellissime reti. E' stata una prestazione da incorniciare. Spero che contro la Roma possiamo continuare su questa strada, abbiamo una settimana per prepararla nel migliore dei modi. Sono molto ottimista dopo questa partita".