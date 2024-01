È Lina Magull la protagonista assoluta dell'ultimo match dell'Inter Women, impegnata in trasferta nel pomeriggio sul campo del Napoli. La centrocampista tedesca, arrivata in questa sessione di mercato dal Bayern Monaco, ribalta l'iniziale vantaggio azzurro di Corelli con la prima doppietta interista, realizzata a cavallo tra il 47' e il 51'. A chiudere i giochi ci pensa Polli, mentre nel finale arriva la rete dei padroni di casa con Kobayashi. Una grande prestazione che vale il prezioso 3-2 esterno per le ragazze di Guarino.