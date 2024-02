L'Inter Women sorride e gioca a tennis contro il Pomigliano, vincendo 6-2 il match valido per la 16esima giornata della Serie A femminile. Per le nerazzurre ad andare in rete sono Serturini, Bugeja, Magull (doppietta), Robustellini e Jelcic, mentre la squadra ospite colpisce con gli sfortunati autogol di Fordos e Robustellini.

Marcatori: 3' Serturini (I), 11' Bugeja (I), 37', 60' Magull (I), 57' Fordos autogol (P), 61' Robustellini autogol (P), 64' Robustellini (I), 76' Jelcic (I).