Bel colpo esterno dell'Inter Women, corsara a Sassuolo nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Vittoria arrivata nella ripresa, dopo che un primo tempo intenso ma con poche vere occasioni si è chiuso sullo 0-0: passa in vantaggio l'Inter con Agnese Bonfantini che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Maria Luisa Filangeri su tiro di Henrietta Csiszar. Il raddoppio lo firma Ghoutia Karchouni con un bello spunto personale. Pochi minuti dopo, le neroverdi riaprono il match con una conclusione improvvisa di Virag Nagy, ma la squadra di Rita Guarino riesce a completare l'opera e portare a casa il match.