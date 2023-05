Rotto il ghiaccio col pareggio di Tabitha Chawinga contro la Juventus, l'Inter Women attende domani la Fiorentina per l'ottava giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Per la partita, in programma alle ore 14.30, Rita Guarino ha convocato 21 calciatrici.

Questo l'elenco:

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 32 Belli.

Difensori: 2 Sønstevold, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 29 Kristjánsdóttir, 31 Lang.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszár, 34 Mihashi.

Attaccanti: 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga.