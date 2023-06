Ex calciatrice e oggi commentatrice, Katia Serra ha analizzato a Dazn la prima stagione italiana vissuta per le calciatrici con lo status da professioniste. "Il professionismo significa tutele che prima mancavano penso in particolar modo ai contribuiti pensionistici, ma sotto il profilo della professionalità già si stava lavorando da alcuni anni nella giusta direzione quindi credo che sia cambiato poco sotto questo aspetto - dice - Le calciatrici che mi hanno colpito? Non conoscevo Tabitha Chawinga e credo che sia una giocatrice fortissima non solo per il potenziale atletico, ma anche per la qualità del suo mancino.

Certezze ne ho viste tante, se dovessi sceglierne una direi Cecilia Salvai che non ha partecipato né all’ultimo Mondiale né all’Europeo a causa di due gravi infortuni alle ginocchia, ma nonostante ciò ha ricominciato a giocare a ottimi livelli".