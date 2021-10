Kathellen Sousa: “Bello tornare dopo l’infortunio. Ora vinciamo con la Juve”

La giocatrice brasiliana a Inter Tv: "Questa stagione non ci saranno grandi distacchi a livello di classifica, sarà un campionato molto competitivo"

Mattia Zangari

"È stato bello e molto importante per me tornare in campo con la Roma dopo l'infortunio. È stato bello tornare a giocare una partita perché mi sono sentita nuovamente viva dopo aver trascorso molto tempo lontano dal campo". Lo ha detto Kathellen Sousa, difensore brasiliana di Inter Women, ai microfoni di Inter Tv.

Quanto è stato vincere contro la Roma?

"È stato importante per noi perché non venivamo da dei risultati positivi. Per noi mentalmente è importante il fatto che ci aspetti una grande partita. Psicologicamente l’ultima vittoria sarà molto importante per noi".

Un pensiero sul campionato.

"Sono d’accordo sul fatto che sia competitivo, ci sono giocatrici nuove. Per questo sarà un grande cambiamento. Stiamo assistendo a delle partite molto equilibrate. Questo per noi è positivo perché possiamo migliorare come giocatrici. Questa stagione non ci saranno grandi distacchi a livello di classifica, sarà un campionato molto competitivo".

La sfida con la Juve.

"Dobbiamo prepararci al meglio. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di vincere. Ma l’importante è restare concentrate giorno dopo giorno. Migliorare e fare del nostro meglio. Perché il nostro obiettivo è sempre la vittoria".