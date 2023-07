Tempo di ritorni anche per l'Inter Women, ritornata a Interello per la pre-season. Tra le prime a parlare di questo ritorno post-vacanze è Ghoutia Karchouni, che a Inter TV dice: "È un piacere tornare qui a Interello con la squadra. Sono molto felice".

Si riparte dalle cose buone fatte l’anno scorso. Dove si può ancora migliorare?

"Secondo me possiamo migliorare la mentalità e la fame nel cercare la vittoria sempre. Possiamo migliorare in questo".

A livello personale sei cresciuta molto da quando sei arrivata in Italia. Quanto ti senti bene ad essere così coinvolta in fase offensiva?

"Mi sento bene quando ho la palla, so di essere una giocatrice polivalente ma è più facile per me quando ho la palla tra i piedi e devo decidere. Spero che quest’anno possa fare ancora passi in avanti".

Che stagione ti aspetti?

"Difficile. Ogni squadra ha giocatrici forti. È bello per il calcio femminile questo. E spero che noi faremo ancora meglio della scorsa stagione".