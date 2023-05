"Credo che nella vita abbiamo tante prove e che possiamo decidere che strada prendiamo, positiva o negativa. Se siamo positivi è più facile andare avanti. Prima regola: credi in te stesso, è fondamentale. Perché se non lo fai per te chi lo farà? Seconda regola: conoscere e rispettare il proprio valore. Quando fai questo vai dove vuoi" ha detto Ghoutia Karchouni ai canali ufficiali di Inter Women, in collaborazione con WebScience, Official Women's Team Partner.

Sul gol contro la Juventus:

"Me lo ricordo bene. Prima del gol che ho fatto, ho sbagliato una punizione. Tutte le mie compagne mi hanno detto ‘devi fare gol’ e io ero sicura di fare gol, poi però ho calciato malissimo, ma veramente malissimo e dentro di me ero un po’ così. Però alla fine fatto un gol incredibile e sono stata contenta perché significa averci provato ancora una volta, e questa è avere forza. Ho sentito l’energia delle mie compagne che mi spingevano e alla fine ho fatto gol grazie all’energia della squadra".

Cosa significa per te il calcio?

"Il calcio è una cosa che mi dà davvero gioia, non ho bisogno di nient’altro che un pallone. Provo a fare le mie cose con la palla e sono molto grata di essere qui a fare ciò che mi piace".

Il concetto di squadra:

"La squadra secondo me è come una famiglia perché passiamo tanto tempo insieme e abbiamo modo di condividere tante emozioni che ci permettono di creare tanto insieme. È come stare in una famiglia, a volte siamo felici altre meno, ma insieme possiamo creare, da soli sei niente".

L’Inter in tre parole:

"Una famiglia, una bella famiglia, ed è anche un club ambizioso e sereno. Ho imparato a conoscere le origini di questo club e giocare per l’Internazionale significa tanto per me perché non è importante da dove vieni ma è importante essere qui e dare tutto. Quando succede qualcosa cerco di spronarmi. Se mi fermo non faccio nulla, quindi vado avanti con un sorriso e penso a prendere coraggio".

Il momento più bello della carriera?

"Quando abbiamo vinto con la Francia la Coppa del Mondo. Era la più bella partita mai giocata, momento incredibile per me".

Sul lavoro e il talento:

"Senza il mio lavoro io probabilmente non sarei stata qui. Il mio talento è dato dal mio lavoro, quando ero sola nessuno mi diceva di credere in me. Quindi adesso credo che il talento ti aiuta per qualcosa, ma il lavoro ti aiuta sempre, è questa la differenza".