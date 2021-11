Karchouni: “Con la Juve gara alla pari. Con la Fiorentina dobbiamo vincere”

Dopo il ko con la Juve e in vista della Fiorentina, Karchouni si apre ai microfoni di Inter TV

Dopo il ko contro la Juventus, è la Fiorentina il prossimo avversario delle nerazzurre di Rita Gaurino che scenderanno in campo sabato 6 alle 14.30 in casa delle toscane. A palarne è Ghoutia Karchouni che a Inter Tv si è così espressa: "Contro la Juventus abbiamo dimostrato a tutti che è stata una gara alla pari: abbiamo giocato allo stesso livello e penso che abbiano vinto per una serie di dettagli. La Juve è abituata a vincere tutte le partite, noi siamo una squadra nuova ma abbiamo comunque disputato un'ottima partita. Dobbiamo lavorare sui dettagli per vincere la prossima volta. A livello personale sta andando bene, ma so che posso fare molto meglio soprattutto a livello di numeri. Giocare bene è positivo, ma avere buone statistiche sarebbe ancora meglio perché aiuterebbe la squadra a fare più punti e a guadagnare posizioni in classifica. Il campionato quest'anno mi ha sorpreso perché il livello è molto alto: le partite sono sempre difficili e si gioca a ritmi alti. Se paragonato alla Francia il divario è molto grande e per me in questo momento il campionato italiano viene prima e non di poco. Ogni settimana le partite sono difficili da giocare e non sai mai chi possa vincere. Sabato dobbiamo vincere perché abbiamo bisogno di punti per guadagnare punti in classifica".