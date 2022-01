Juventus Women, Montemurro: “Inter ben organizzata, sarà gara difficile”

Il tecnico bianconero: "Dobbiamo fare un risultato importante per gestire meglio il ritorno"

Domani, allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, Inter e Juventus Women si sfideranno per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Parlando ai microfoni di JTV alla vigilia della partita, il tecnico bianconero Joe Montemurro presenta così l'incontro: "La gara contro l'Inter sarà contro una squadra ben organizzata e sarà abbastanza difficile con un'allenatrice molto brava e hanno dimostrato in Serie A di essere una squadra molto valida e molto importante. Sarà una partita con andata e ritorno e ci servirà per il nostro cammino in Champions visto che anche li saranno scontri diretti. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia perché vogliamo vincere tutti i tornei a cui partecipiamo. Se faremo risultato adesso potremo anche gestire la partita di ritorno e secondo me questo è molto importante. Domani bisogna fare un risultato abbastanza importante per la seconda partita per gestirla meglio. Lecco è una città di calcio molto importante e non vediamo di essere lì e fare una buona prestazione".