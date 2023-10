"Vestire la maglia dell'Inter è per me un onore incredibile. Non è facile arrivare in un Club come questo e sono davvero contenta di avere questa opportunità. Spero di lasciare la mia firma nella storia calcistica dell'Inter". Lo dice Maja Jelcic, attaccante dell'Inter Women, nell'intervista concessa oggi al MatchDay Programme del club nerazzurro. Durante la chiacchierata la classe 2004 bosniaca sottolinea anche che "la storia nerazzurra è piena di trofei e personaggi che hanno fatto innamorare i tifosi. I miei ricordi vanno a figure come quella di Javier Zanetti, Ivan Zamorano e Luis Figo".