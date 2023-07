Prime parole da giocatrice nerazzurra per Maja Jelcic, attaccante bosniaca classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con Inter Women. "Sensazioni? Faccio fatica a trovare e parole per descriverle - ammette a Inter TV -. È un grande passo avanti per me e sono molto felice di essere qui. È un momento importante, significa molto per me e per il mio futuro. È uno del club più importanti d'Europa e giocare qui non è da tutti, sono felice di far parte di questa squadra. La Serie A è un ottimo campionato, ci sono grandi squadre ed è un campionato molto competitivo, ci giocano grandi giocatrici. Sono molto contenta di essere qui e di prendere parte a questo campionato e di affrontare nuove sfide".

"Sono un centravanti, quindi il mio ruolo è quello di fare gol - aggiunge -. Rendo al meglio davanti alla porta: mi piace segnare, soprattutto di testa. E mi piace giocare con le compagne, che è la cosa più importante".