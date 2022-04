Le nerazzurre vanno subito in vantaggio al quinto minuto con Anja Sønstevold che sfrutta il tocco corto di Bonetti dalla bandierina e dalla distanza insacca con un potente destro. La norvegese trova così la seconda rete stagionale contro le venete. L'Inter è padrona del campo e continua a spingere creando numerose azioni pericolose ma senza trovare la rete. L'Hellas Verona prova timidamente a reagire con Miagkova dalla distanza, ma sono le nerazzurre a trovare il raddoppio con Ajara Njoya di testa su assist di Csiszàr. Allo scadere del minuto di recupero l'Inter trova la terza rete con una magia di Tatiana Bonetti che controlla di tacco e insacca in rovesciata.

Altri tre importantissimi punti per l' Inter Women di Rita Guarino che cala il poker in casa dell'Hellas Verona già retrocesso e si porta a 38 punti, momentaneamente a -2 dal Milan e -1 dal Sassuolo, in campo domani pomeriggio alle 14.30.

Al rientro dagli spogliatoi, le nerazzurre trovano subito il quarto gol al 49' con la percussione di Merlo dalla sinistra: la numero 13 dell'Inter crossa in area e Ambrosi devia nella propria porta. Al 62' la squadra di coach Guarino si riporta in avanti con Sønstevold dalla destra che crossa per Portales: la spagnola fa sponda per Ajara Njoya che però calcia alto sopra la traversa. Allo scadere le padrone di casa provano a reagire e colpiscono il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

HELLAS VERONA- INTER 0-4

Marcatrici: 5' Sønstevold, 36' Ajara Njoya, 47' Bonetti, 49' aut.