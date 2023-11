"Contro il Pomigliano sono stati tre importantissimi punti, dopo l’ultima partita in cui avevamo incontrato difficoltà non soltanto in termini di risultato. Quindi è stata una vittoria molto molto importante, ed la prova che siamo una squadra anche quando le cose non vanno come vorremmo" ha detto Frederikke Thøgersen a Inter TV, dove ha analizzato il match dello scorso turno di campionato di Serie A Femminile, vinto contro il Pomigliano, prima di proiettarsi al derby d'Italia, in programma per domani.

Sulle difficoltà incontrate:

"Non credo sia stata la nostra miglior partita, anche se alla fine sono arrivati i tre punti. Non sono molto soddisfatta della qualità mostrata, ma sono contenta per le occasioni create. Ci portiamo a casa questo: la voglia di lottare e l’unità tra di noi. Ma penso che possiamo e dobbiamo ancora migliorare e mostrare meglio le nostre qualità".

Il campionato è equilibrato?

"Sì, assolutamente. Quasi tutte le squadre stanno crescendo e non ci sono partite facili".

Sensazioni pre-derby d'Italia?

"Faremo il nostro meglio per conquistare i tre punti ma come ho detto non ci sono partite facili. Sappiamo che la Juventus non sarà certo semplice e noi daremo il massimo".