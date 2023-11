Amareggiata, e non potrebbe essere altrimenti, Rita Guarino, coach dell'Inter Women, dopo la sconfitta contro il Como. Questo il suo commento per Inter TV: "Sapevamo che era complicata perché il Como aveva fatto il nostro identico percorso. Siamo state ingenue nella prima rete loro, avevamo il pallino del gioco e abbiamo concesso il gol in costruzione nostra. Non siamo state brave a finalizzare i numerosi palloni che abbiamo mosso.

Nella ripresa un altro errore nostro che non possiamo concedere all'avversario. Peccato perché restiamo con l'amaro in bocca per i due regali che abbiamo concesso. Purtroppo a volte le disattenzioni si pagano e possono capitare in ogni partita. Va migliorata la concentrazione su tutta la gara".