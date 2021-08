Inter Women, Santi: “Gruppo con tante ragazze nuove, ma siamo molto unite”

Le parole della centrocampista nerazzurra a Inter TV

Durante l'ultimo giorno di preparazione a Chatillon, Irene Santi ha parlato a Inter TV dell'esperienza in prestito a Verona e di come stanno andando gli allenamenti sotto la guida di Rita Guarino: "Per me Verona è stata un'esperienza importantissima perché ho potuto giocare quasi tutte le partite e per una fase di crescita penso sia fondamentale. Qui stiamo lavorando molto bene, siamo un gruppo con tante ragazze nuove ma siamo molto unite. Lavoriamo bene e ci stiamo fissando gli obiettivi per la prossima stagione."