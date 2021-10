Inter Women, prime parole per Njoya: “Crescerò come giocatrice e come persona”

Prime parole per la giocatrice nata in Camerun

Ajara Nchout Njoya, attaccante camerunese, classe 1993, ha firmato con i nerazzurri un contratto fino al 30 giugno 2022 e ha rilasciato ai canali ufficiali le prime impressioni della nuova avventura con l'Inter Women: "Per me è un onore far parte di questo grande club - esordisce -, è un sogno che diventa realtà perché ho sempre sognato di poter giocare in un club così importante. È un'ottima opportunità, quando il mio procuratore mi ha comunicato la possibilità, ero molto contenta perché ricordo bene il periodo in cui il mio connazionale Eto'o ha giocato e vinto la Champions League con questa maglia, è una gioia per me far parte di questo gruppo." Su quel che il campionato potrà darle il termini di formazione individuale a livello completo, Njoya non ha dubbi: "La Serie A mi farà crescere come giocatrice e come persona, quando giocavo altrove guardavo sempre il torneo italiano. Sulle mie caratteristiche: mi descriverei come una pedina che fa la differenza quando meno te l'aspetti, mi piace ingaggiare duelli con i difensori perché sono in grado di vincerli, di saltare una o due avversari prima di dirigermi in porta", ha concluso, mostrando molta convinzione nei suoi mezzi tecnici.