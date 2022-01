Inter Women, Polli punta la Lazio: “Andremo a Roma con la voglia di fare punti”

L'attaccante nerazzurra a Inter TV: "Vogliamo esprimere il nostro gioco"

Domenica alle 14.30 l'Inter Women scenderà in campo contro la Lazio per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A femminile. Alla vigilia della partenza per Roma, Elisa Polli ha inquadrato l'impegno ai microfoni di Inter TV: "Il risultato di Napoli non ci lascia soddisfatte perché questo è un campionato molto difficile e competitivo, quindi dovremmo affrontare ogni partita con lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione. Contro il Napoli sono andata vicino al gol, colpendo la traversa: ormai è passato un anno dall'infortunio e sto sempre meglio, partita dopo partita".