Inter Women, Pandini: “Abbiamo lavorato bene, siamo pronte all’esordio”

Le sensazioni della giocatrice sono positive: il campionato è alle porte e c'è il massimo desiderio di partire col piede giusto

A ridosso dell'inizio di stagione c'è sempre quella strana sensazione di un nuovo inizio, di un percorso da intraprendere nel migliore dei modi per superare anche gli ostacoli brillantemente. I presupposti per tracciare la strada li fa Marta Pandini, credendo che procedere un passo alla volta costituisca la prerogativa per amalgamare il gruppo: "Le sensazioni sono buone perché siamo contente e non vediamo l'ora di iniziare il giorno dell'avvio, finalmente si parte. Abbiamo lavorato in modo proficuo durante la preparazione, mettendo in atto i principi di gioco del nuovo allenatore e inizia ad esserci una buona sintonia con le ragazze nuove e poi avere un mister come Guarino ti trasmette quella carica vincente che ha sempre dimostrato di avere: noi possiamo solo imparare da lei." È importante fare gruppo per mettere a loro agio anche le nuove arrivate, perché uno dei segreti vincenti risiede nella forza del collettivo: " Nel nostro piccolo cerchiamo sempre di fare sentire le ragazze straniere come se fossero a casa per farle sentire bene, quindi ci divertiamo in campo e anche fuori". Sulle prospettive del calcio femminile, Pandini non ha dubbi nel ritenere che il movimento stia progredendo: "Ogni anno il livello nel calcio femminile si alza sempre di più e c'è sempre maggiore competitività, noi di questo siamo solo che felici e stimolate. Si prospetterà davvero un campionato difficile e noi dovremo dimostrare a noi stesse e alle altre quanto valiamo, visto che ci meritiamo soddisfazioni dopo anni di difficoltà". L'esordio sarà contro il Napoli: "Speriamo di partire forte, loro hanno cambiato tanti giocatori e sarà una nuova sfida da ambi i lati