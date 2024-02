Rita Guarino si è concessa ai microfoni di Inter Tv per commentare la sconfitta rimediata in campionato dall'Inter Women contro il Como. "Difficile commentarla perché il risultato non rappresenta bene la partita - le sue parole -. C'è dispiacere, è una fotografia che non ci rappresenta. La prestazione c'è stata, ma dobbiamo essere più attente in alcune situazioni.

Potevamo finalizzare meglio. Dopo il primo gol fatto potevamo chiuderla, invece l'abbiamo tenuta aperta con una disattenzione. Per questo c'è grande dispiacere. Ora è importante focalizzarci sulla Coppa Italia, è un impegno importante e vogliamo andare avanti. Dobbiamo recuperare le forze per fare risultato".