Inter Women, Kristjánsdóttir si presenta: “Un orgoglio vestire questi colori””

Prime parole da giocatrice nerazzurra per il neo acquisto islandese, contenta d'intraprendere la sua prima avventura in terra italiana

Prime parole da interista per il nuovo acquisto dell'Inter Women Anna Björk Kristjánsdóttir. La giocatrice islandese, difensore ex Le Havre, ha commentato ai canali ufficiali del club le emozioni del trasferimento al biscione: "Provo un grande orgoglio, sono felice che la trattativa si sia conclusa positivamente e contenta di poter giocare in Italia. L'Inter è un grande club, tutti lo conoscono, sono davvero orgogliosa di farne parte perché ha una grande storia. È davvero fantastico poter indossare questa maglia". Il proseguimento del dialogo si concentra poi sull'esperienza personale: "Sono esperta perché ho militato in diversi campionati, ma penso che venire in Italia sia un passo in avanti davvero notevole per la mia carriera e sono certa che crescerò molto dal punto di vista sportivo. Mi piace molto avere la palla tra i piedi, giocare palla a terra, so leggere bene il gioco e sono abile nel gioco aereo". Le riflessioni si spostano poi sulla metodologia nell'affrontare il calcio in Italia: "È molto tattico, si cura molto la fase difensiva e questo aspetto mi piace, sono fiduciosa di quello che mi aspetta".