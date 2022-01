Inter Women, Kristjánsdóttir: “Felice per l’esordio, dura rimanere fuori”

Il difensore islandese: "La Juve grande squadra, ma In campionato abbiamo dimostrato di potercela giocare"

Anna Björk Kristjánsdóttir, difensore islandese dell'Inter Women, parla ai microfoni di Inter TV dopo il suo debutto con la maglia nerazzurra avvenuto nell'ultimo match di campionato contro la Lazio: "Prima di tutto devo dire che sono molto contenta per la vittoria, e sono molto felice per aver finalmente esordito. Ho dovuto essere molto paziente, per via dell'infortunio; è stato molto difficile restare fuori e vedere le mie compagne giocare. Devo dire però che loro mi hanno aiutato molto a superare questo momento complicato. Sono felicissima ed orgogliosa, è stato bellissimo esordire".