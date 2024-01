Tegola in casa Inter Women, Rita Guarino perde Ghoutia Karchouni. La calciatrice nerazzurra è stata sottoposta nella giornata di oggi "alla ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro" come si legge nella nota diramata dal club di Viale della Liberazione che poi rassicura in merito alle condizioni della centrocampista: "L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano".