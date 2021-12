Inter Women, Guarino: “Col Sassuolo tassello importante nella nostra crescita”

"Potevamo chiuderla prima, ma brave a prenderci il pareggio nel finale", ha aggiunto

Intervistata da Inter TV, l’allenatrice dell’Inter Women Rita Guarino commenta il pareggio di prestigio ottenuto oggi contro il Sassuolo: “Giocavamo contro la seconda in classifica, una squadra che gioca bene da anni e che non è la novità del campionato. Siamo state brave a portarci in vantaggio nel primo tempo, meno brave a chiuderla. Chiaro che quando lasci troppo il pallino del gioco all’avversario, questo rischia di farti male. Soprattutto il secondo gol è una perla sotto l’incrocio. C’è il rammarico di non averla chiusa nel primo tempo, ma c’è anche la soddisfazione di aver portato a casa un pareggio preziosissimo”.