Ancora uno stop per l'Inter Women, battuta in casa per 1-0 dal Sassuolo. Nelle parole post-partita di Rita Guarino, coach delle nerazzurre, c'è tutta la delusione per il risultato: "È difficile descrivere una partita come questa dove abbiamo concesso un paio di palle tra primo e secondo tempo e hanno capitalizzato il 50% di queste occasioni. Era una partita in cui per vincere bisognava mettere più convinzione dal primo minuto.

Le nostre occasioni le abbiamo create, ci voleva più lucidità negli ultimi 30 metri perchè non abbiamo sviluppato la parte di finalizzazione al meglio e questo non ci ha permesso di pareggiare o vincere la partita. Adesso siamo obbligate a rituffarci già da oggi nella sfida di Coppa e poi in quella di Campionato, faremo tesoro di questa gara per cercare di risolvere i problemi che si sono evidenziati oggi e fare meglio nella prossima".