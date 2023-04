Intervistata da Inter TV al termine del match perso per 1-0 contro la Fiorentina, l'allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino analizza così il delicato momento vissuto dalle nerazzurre: "Chiaro che c'è tanta amarezza per questo risultato in una partita difficile, sporca, che non abbiamo saputo approcciare nel modo giusto soprattutto in termini di realizzazione. Abbiamo avuto diverse palle gol, non siamo state ciniche ed è l'aspetto che più ci è mancato, non siamo state aggressive in campo e abbiamo subito.