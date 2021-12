Inter Women, Guarino: “La vittoria nel derby ha un peso specifico importante”

L'allenatore nerazzurro: "Mi aspettavo dalla squadra questo tipo di prestazione dal punto di vista dell’atteggiamento"

Dopo il successo per 3-0 nel derby contro il Milan, Rita Guarino analizza la prestazione dell'Inter Women ai microfoni di Inter TV: "Questa vittoria ha un peso specifico importante perché chiaramente mi aspettavo dalla squadra questo tipo di prestazione dal punto di vista dell’atteggiamento - dice il tecnico nerazzurro -. Le ragazze hanno approcciato bene la gara. Una partita aggressiva, non particolarmente tecnica. Dal punto di vista tecnico non mi è piaciuta, ma i derby si vincono con lo spirito di squadra e con questo atteggiamento sempre propositivo e combattivo".