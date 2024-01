Rita Guarino, coach di Inter Women, ha affidato la sua analisi del match d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia pareggiato in rimonta contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club: "Nel primo tempo abbiamo regalato due chance dove loro hanno colpito su nostri regali - ha spiegato -. Mi è piaciuto comunque il nostro atteggiamento e soprattutto la reazione dopo i due gol subiti che ha arricchito una buona prestazione. Era importante entrare in campo con l'atteggiamento giusto, purtroppo gli errori li paghi immediatamente e non possiamo permetterceli.

Invece sull'approccio sono soddisfatta e possiamo sicuramente ottenere risultati migliori. Adesso dobbiamo recuperare le energie e affronteremo la Roma cercando di mettere in campo questo tipo di atteggiamento".