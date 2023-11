Una sconfitta decisamente pesante, nelle proporzioni e non solo. L'Inter Women di Rita Guarino esce con le ossa rotte dallo stadio di Biella, travolta dalla Juventus con un sonoro 5-0. Non c'è storia al La Marmora-Pozzo: le bianconere mettono praticamente da subito le cose in chiaro punendo due volte la rientrante Francesca Durante già nei primi cinque minuti, con le reti di Arianna Caruso e Julia Grosso. Le nerazzurre si scuotono sul finire del primo tempo, hanno anche una buona occasione con Francesca Cambiaghi al 40esimo, ma nella ripresa crollano definitivamente: la doppietta di Lindsey Thomas e il calcio di rigore assegnato per fallo di Flaminia Simonetti su Cristiana Girelli e da quest'ultima trasformato allargano ulteriormente la forbice.

Insomma, giornata da dimenticare per l'Inter femminile, che rimangono al quarto posto a quota 13 punti in compagnia del Como ma dovrà inevitabilmente cambiare marcia quanto prima dopo una prestazione decisamente negativa.