Inter Women, Flaminia Simonetti riceve il premio di MVP AIC di novembre

La centrocampista nerazzurra posa in compagnia di Marta Carissimi. L'AIC: "Complimenti!"

Un mese da ricordare Flaminia Simonetti, centrocampista in forza all'Inter di Rita Guarino. Le grandi prestazioni con la maglia nerazzurra le hanno infatti permesso di ricevere il premio di MVP AIC di novembre, come testimonia il ritiro del trofeo in compagnia di Marta Carissimi.