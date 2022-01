Inter Women fermata in casa dal Napoli: non basta il quarto centro di Karchouni

Stoppa l'emorraggia di tre ko il Napoli: la zona salvezza è distante 4 punti

Secondo pareggio filato per l'Inter Women fermata in casa dal Napoli. Succede tutto nel primo tempo. E dire che le nerazzurre partono bene con la capitalizzazione della centrocampista francese Ghoutia Karchouni su assist di Pandini; ma la truppa partenopea non demorde agguantando il pari al 36' con la rete di Mauri. Interrompe l'emorragia che durava da tre ko il Napoli. Il respiro è arrivato e il quart'ultimo posto buono per la salvezza diretta adesso si trova a 4 punti di distanza ed è occupato dall'Empoli.