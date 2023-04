Spazio anche alla calciatrice di Rita Guarino, Noor Eckhoff, centrocampista svedese dell'Inter Women, protagonista del Match Day Programme. "Calcisticfamente sono nata a Oslo, nel Lyn. È lì che mi sono plasmata e ho messo le basi per diventare la calciatrice che sono oggi. I due anni in Svezia sono stati preziosi come esperienza professionale e di vita e mi hanno hanno permesso di alzare il livello e fare ulteriori passi avanti.